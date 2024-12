Homem mata a esposa na frente do filho de 4 anos e foge com a criança

Em São José dos Campos, interior de São Paulo, um homem matou a esposa na frente do filho do casal. Amigas de Lucilene relatam que o casamento, que durou 20 anos, sempre foi conturbado, marcado por constantes brigas. Fábio era muito ciumento. Lucilene já havia tentado pedir o divórcio várias vezes, mas Fábio sempre conseguia convencê-la a desistir da decisão. No dia do crime, ele teria descoberto uma suposta traição de Lucilene e a atacou com uma faca na frente do filho do casal, de apenas 4 anos. Após matar a esposa, ele fugiu levando a criança.