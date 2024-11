Homem mata esposa com golpe de faca na frente das filhas pequenas em São Paulo

Paloma Stefani de Souza Franca, de 28 anos, foi morta a facadas pelo próprio marido, Rodrigo, de 35, em frente às filhas pequenas, na zona leste de São Paulo. O casal estava junto há dez anos, mas Paloma havia decidido se separar devido ao comportamento agressivo do marido. Inconformado com o fim da relação, Rodrigo a agrediu diversas vezes, mesmo após ela conseguir uma medida protetiva. No último ataque, ele invadiu a casa de Paloma, a espancou, e, quando ela tentou fugir para a rua, desferiu o golpe fatal. A mãe da vítima confrontou o pai de Rodrigo, em busca de respostas sobre a possibilidade de a família estar acobertando o agressor, que segue foragido.