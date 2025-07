Homem mata ex-companheira com mais de 50 facadas, e pai dele o entrega à polícia

Um homem entregou o próprio filho à polícia após ele confessar que matou a ex-companheira com mais de 50 facadas. Cristian e Thais haviam se separado há poucos dias após um relacionamento de sete anos. Inconformado com o fim, o homem tentou reatar, mas a mulher já estava conhecendo outra pessoa. Ao descobrir sobre o novo relacionamento de Thais, Cristian foi até a casa dela e deixou a filha deles, de 4 anos, com o avô paterno. Câmeras de segurança flagraram o suspeito saindo da casa da vítima sozinho. Ao voltar à casa do pai, ele confessou que matou a ex-companheira com golpes de faca. O pai, em vez de encobrir o crime, levou o próprio filho à delegacia e o entregou à polícia. Cristian foi preso em flagrante por feminicídio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!