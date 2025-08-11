Homem planeja execução da namorada por ela se recusar a deixar a vida de garota de programa

Um homem pagou R$ 10 mil para que um matador de aluguel executasse a namorada dele porque a jovem se recusava a deixar a vida de garota de programa. Cleon dos Santos, de 27 anos, foi preso acusado de mandar matar a namorada Maria Kauane, de 22, em Mongaguá, no litoral de São Paulo. A jovem foi baleada na cabeça e morreu no hospital. Policiais militares encontraram a vítima caída na entrada da própria casa. No momento da prisão, Cleon estava com um anel, um par de brincos e dois capacetes. A polícia investiga se ele não pretendia resgatá-la da unidade hospitalar.



