Homem se envolve com esposa do melhor amigo e acaba morto

Luís Henrique, conhecido como "DG", foi à delegacia para prestar depoimento sobre a morte do amigo em São José dos Pinhais, no Paraná. Ele é o principal suspeito de ter matado Jeremias, de 20 anos, a tiros. Segundo as investigações, "DG" teria planejado o crime após descobrir que o melhor amigo havia se envolvido com a mulher dele. Depois do crime, "DG" fugiu e se apresentou na delegacia com a advogada após o período de flagrante. Em depoimento, ele negou participação no crime, mas ligou para uma testemunha e ordenou que ela não revelasse toda a verdade.