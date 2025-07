Homem tenta apedrejar ônibus e é baleado por policial no Terminal Barra Funda

Um homem foi baleado por um policial militar no Terminal Barra Funda na tarde desta quarta (30). Dois homens tentaram apedrejar um ônibus e partiram para cima de um agente. A ocorrência ainda está em andamento. O Corpo de Bombeiros e uma ambulância já estão no local. Alexandre Guedes, capitão da Polícia Militar, conversa ao vivo com o Cidade Alerta. Veja.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!