Idosa é morta pelo próprio filho em São Paulo; ele se entregou com a filha bebê no colo

Aldeni Costa Silva Soares, de 61 anos, foi morta pelo próprio filho dentro do apartamento em que os dois viviam em Campinas, no interior de São Paulo. O assassino foi até uma delegacia para confessar o que havia feito, com a filha de 7 meses de vida no colo. Os agentes foram até o imóvel e constataram o óbito da idosa. Ela tinha vários ferimentos e a faca usada no crime estava ao lado do corpo. Jorge disse que tudo aconteceu após uma discussão com a mãe. Segundo o relato dele, Aldeni não aceitava que ele criasse a bebê em casa. O homem, que já tinha passagens por tráfico de drogas e furto, foi preso em flagrante.