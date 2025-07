Idoso atropela e arrasta mulher no capô do carro após três batidas

Um homem bateu no carro de uma mulher ao tentar fazer uma ultrapassagem na estrada. Os dois desceram do carro e começou um bate-boca. Ele entrou no veículo dele e tentou fugir do local. A motorista, para não ficar no prejuízo, entrou na frente do carro dele e segurou no capô do carro. Em certo ponto, ele decidiu parar. Só que, ao perceber que estava sendo filmado por um outro motorista, que também estava parado no canteiro, ele acelerou de novo, atropelou mais uma vez a mulher e bateu no carro desse outro rapaz. Na sequência, ele tentou fugir, mais uma vez alta velocidade, até que o idoso bateu na traseira de uma kombi e capotou.



