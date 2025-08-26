Imagens de câmeras e movimentações bancárias levam à prisão de suspeito de matar mãe e filho no PR

A polícia teve acesso a imagens de câmeras de segurança e rastros de movimentações bancárias que levaram à prisão de Douglas Felipe Romanovsky, de 34 anos. Preso na última sexta-feira (22), ele é o principal suspeito de envolvimento na morte de Maria Auxiliadora da Silva de Souza, de 78 anos, e do filho dela, Fábio José de Souza, de 46. O crime aconteceu em Curitiba (PR). As evidências encontradas pela polícia são imagens de câmeras de segurança que flagraram Douglas próximo ao local do crime quando a morte aconteceu, além de transferências via Pix de Maria para a conta do filho de 9 anos do suspeito.



