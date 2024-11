Jovem de 26 anos é assassinado após se envolver com a prima da esposa em São Paulo

Igor Peretto, de 26 anos, foi atacado com golpes de faca dentro de um bar enquanto estava com amigos em Guarujá, no litoral de São Paulo. Em depoimento à polícia, a suspeita, Jéssica, de 23 anos, disse que foi ao local com uma faca para tentar conversar com o marido, mas Igor teria feito menção de pegar uma arma. Com medo de morrer, ela o atacou. Após o crime, Jéssica publicou um vídeo nas redes sociais alegando que sofreu muito nas mãos do marido. Ela também disse que agiu em legítima defesa e que Igor fazia parte do PCC. Jéssica vai responder pelo crime em liberdade. O casal estava junto há 10 anos e tinha um filho de 3.