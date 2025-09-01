Logo R7.com
Jovem é baleado durante assalto e acaba preso no hospital; ele estaria com moto roubada

Vítima alegou estar com os documentos do veículo. A polícia contradiz a versão do jovem e afirma que a moto seria roubada

Cidade Alerta|Do R7

Um jovem foi baleado durante um assalto em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, quando voltava de uma festa com uma amiga na garupa da moto. Segundo testemunhas, criminosos armados anunciaram o roubo, dispararam tiros para o alto e, no momento da fuga, atingiram a vítima na perna. Mesmo ferido, ele conseguiu pilotar até o hospital em busca de atendimento.

No entanto, ao chegar à unidade de saúde, o jovem foi preso. A polícia afirma que ele estava em uma moto roubada, mas o rapaz garante que o veículo era dele e que estava com os documentos em dia. Acompanhe na reportagem!

