Jovem é baleado durante assalto e acaba preso no hospital; ele estaria com moto roubada

Um jovem foi baleado durante um assalto em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, quando voltava de uma festa com uma amiga na garupa da moto. Segundo testemunhas, criminosos armados anunciaram o roubo, dispararam tiros para o alto e, no momento da fuga, atingiram a vítima na perna. Mesmo ferido, ele conseguiu pilotar até o hospital em busca de atendimento.



No entanto, ao chegar à unidade de saúde, o jovem foi preso. A polícia afirma que ele estava em uma moto roubada, mas o rapaz garante que o veículo era dele e que estava com os documentos em dia. Acompanhe na reportagem!



