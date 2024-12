Jovem é morto baleado pelo sogro; suspeito ainda o atropelou na frente da esposa após o crime

Em Campinas, no interior de São Paulo, Diônatas começou a se estranhar com o sogro Jeferson. Ele dizia que o padrasto da esposa, que ele chamava de sogro, se intrometia demais na vida do casal. As discussões começaram faz alguns meses e há poucos dias, eles tiveram uma briga feia. Jeferson se afastou e voltou armado. Ele deu seis tiros no genro pelas costas e, não satisfeito, ainda atropelou o jovem na frente da enteada. Para a família do rapaz o crime pode ter sido premeditado. O padrasto teria vendido um dos carros da família só para comprar uma arma.