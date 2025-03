Líder religioso é preso após abusar de jovem de 19 anos que buscava ajuda psicológica

Uma jovem de 19 anos, diagnosticada com depressão, foi abusada por um líder religioso que prometeu ajudá-la em Juquitiba, na Grande São Paulo. A vítima foi procurar ajuda no local em que se sentia acolhida e o líder do local, Osmande, de 59 anos, a recebeu. O suspeito disse que poderia ajudá-la, mas que precisaria levá-la até uma área de mata para realizar um ritual. Sem desconfiar de nada, a jovem foi com ele e foi abusada. Ao voltar para casa, ela contou o que aconteceu para uma amiga e para a mãe, que a levou para fazer um exame de corpo de delito. Após o abuso ser confirmado, Osmande foi preso. Ele já tinha sido detido por outros abusos e um feminicídio.



