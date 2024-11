Mãe acusada de matar filhas gêmeas colocava remédio na comida do marido para que ele dormisse

Segundo a polícia, Gisele, de 45 anos, acusada de matar as filhas gêmeas Antônia e Manoela, misturava remédio na comida do marido para que ele dormisse e não a incomodasse. Além disso, três meses antes da morte das gêmeas, os gatos das meninas apareceram mortos dentro de casa, sem nenhuma explicação. Após a morte da segunda filha, a mãe foi presa temporariamente. Os médicos que atenderam as irmãs contaram que elas apresentaram quadros de hemorragia, possivelmente causados por ingestão de medicamentos ou veneno. Antônia foi enterrada nesta quinta-feira (17) em Igrejinha, no Rio Grande do Sul.