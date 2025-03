'Melhor para ele’, diz padrasto de Maicol após suspeito confessar ter matado Vitória

O padrasto Mauro, que convive com a mãe de Maicol Salles dos Santos , comentou sobre a situação da família após ele confessar envolvimento no assassinato de Vitória Regina de Souza, de 17 anos. Mauro comentou sobre reações negativas recebidas pela família, pedindo que parem as acusações infundadas. Após ser perguntado sobre a reação da família após a confissão de Maicol, ele respondeu: “Só de saber que ele matou essa menina, dói.” Mas também expressou alívio pelo fim próximo do caso: “Melhor para ele, pelo menos isso acaba.”



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!