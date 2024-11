Menino de 2 anos é assassinado pelo padrasto no interior de São Paulo

Luiz Miguel, de 2 anos, foi morto pelo padrasto no interior de São Paulo. O menino foi levado para o hospital pelo assassino, mas já chegou sem vida. Ele tinha marcas de lesões em várias regiões do corpo, o que levantou a suspeita de abuso sexual e estrangulamento. Segundo Leandro Gabriel Theobaldino, de 23 anos, ele dado banho e almoço para o menino, que dormiu depois de comer e nunca mais acordou. O suspeito afirma ter realizado manobras para tentar acordar Luiz, por isso as marcas no pescoço da criança. A mãe, Larissa Senário, de 19 anos, também foi presa por ser considerada cúmplice, já que nunca denunciou as agressões que o menino sofria.