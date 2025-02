Menino de 7 anos assassinado pelo padrasto é enterrado no agreste pernambucano

Foi enterrado nesta segunda (20) o corpo do menino de 7 anos morto pelo padrasto em Frei Miguelinho, no agreste de Pernambuco. José Felipe, conhecido como Zezinho, brincava na porta de casa quando desapareceu, na manhã da última quinta-feira (16). Buscas passaram a ser feitas e, dois dias depois, o corpo da criança foi achado num terreno. O padrasto de Zezinho, que tem 17 anos, foi apreendido e confessou na cadeia. Segundo o avô do menino, dias antes do crime, Zezinho deu 2 chutes no padrasto durante uma briga dele com a companheira. A mãe da criança chegou a ser ouvida, mas foi liberada pela polícia.