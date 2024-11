Morte no sítio: um caseiro é encontrado morto; o outro desaparece e é tratado como suspeito

A locatária do sítio encontrou uma porta quebrada e vidros espalhados pela escada. Ao entrar na casa, ela se deparou com um corpo caído no chão. A Polícia Civil identificou a vítima como Willian Santos de Jesus, de 31 anos. Ele estava com o rosto desfigurado. Willian era caseiro do local onde funcionava um centro de reabilitação, que está temporariamente fechado para uma reforma. O outro caseiro que cuidava do espaço está desaparecido e sendo tratado pela polícia como o principal suspeito. O caso aconteceu em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.