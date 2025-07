Motorista de aplicativo é sequestrado durante corrida supostamente indicada por conhecido

Um motorista de aplicativo foi sequestrado após aceitar uma corrida entre Mairiporã e São Paulo. Malaquias é montador de móveis que complementa a renda como motorista. A corrida foi supostamente indicada por um conhecido. Ao chegar ao local combinado, foi rendido por dois criminosos e levado a um cativeiro, onde passou cerca de duas horas sob ameaças, ao lado de uma segunda vítima feita refém no trajeto. Ambos conseguiram fugir pela mata e se separaram durante a fuga. Malaquias percorreu a região com as mãos presas por um enforca-gato até conseguir ajuda em uma residência. O carro que usava, emprestado por um primo, ainda não foi localizado, assim como os bens levados pelos sequestradores. O prejuízo estimado é de R$ 70 mil.



