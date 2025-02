Mototaxista confundido com ladrão é liberado após prestar depoimento

Nesta madrugada (25), um PM atirou contra o estudante de jornalismo Igor Melo de Carvalho após confundi-lo com um assaltante. Igor estava na garupa de Thiago, motorista de aplicativo. O trabalhador prestou esclarecimentos na delegacia e foi liberado nesta tarde. Thiago conversou com a imprensa e disse ter implorado para que a mulher que o acusou reconhecesse que ele não era o assaltante. Veja.



