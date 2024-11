Mulher cai em emboscada e é atacada com golpes de faca pelo ex-marido a caminho do trabalho em SP

Jéssica Furtado, de 29 anos, caiu em uma emboscada e foi atacada com golpes de faca pelo ex-marido a caminho do trabalho em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. O agressor é Matheus, com quem ela viveu por dez anos e teve dois filhos. Cansada de viver um relacionamento marcado por violência, Jéssica registrou um boletim de ocorrência por agressão e pediu medida protetiva, mas Matheus agiu antes mesmo do juiz conceder a proteção da lei. Recuperada das lesões, Jéssica recebeu o Cidade Alerta para contar os detalhes desse ataque que quase custou a vida dela. Matheus fugiu e é procurado da Justiça.