Mulher com deficiência intelectual desaparece no interior de São Paulo e intriga polícia

O desaparecimento de uma mulher com deficiência intelectual intrigou a polícia em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Cristina, de 30 anos, sumiu no último dia 7. Ela vivia com a irmã, Tereza, e o companheiro dela, Jairo, que publicaram uma foto da desaparecida nas redes sociais comunicando o sumiço, mas usou uma foto onde mal se consegue identificar o rosto dela. Fotos de Cristina com o olho roxo antes do sumiço também apareceram e a polícia pediu a prisão temporária da irmã e do cunhado. O irmão de Cristina recebeu o Cidade Alerta e revelou informações importantes.