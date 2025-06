Mulher é assassinada com tiro nas costas enquanto saía de adega no interior de São Paulo

Michele, de 31 anos, foi assassinada enquanto saía de uma adega em Nova Odessa, no interior de São Paulo. A mulher levou um tiro pelas costas, chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu. A polícia ainda não tem pistas do atirador. Michele havia se mudado para a cidade há apenas oito dias e tinha acabado de terminar um namoro e conhecer outra pessoa. Segundo a família da vítima, o ex-namorado dela teria mandado uma mensagem no dia do crime, dizendo que ela iria se arrepender de ter terminado com ele. A polícia chegou a falar com esse ex-companheiro, mas ele negou envolvimento com o crime.