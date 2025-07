Mulher é morta a tiros durante discussão em bar no interior de São Paulo

Monique, de 24 anos, foi morta a tiros durante uma confusão em um bar em Sorocaba, no interior de São Paulo. Ela saiu com uma amiga para se divertir, mas elas acabaram se desentendendo com outras duas mulheres. Durante a confusão, um homem, identificado como José Alfredo, sacou uma arma e atirou contra Monique. A jovem foi socorrida ao hospital pelo marido, mas não resistiu e morreu. O atirador fugiu e promete se entregar. Acompanhe na reportagem.



