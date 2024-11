Mulher é morta por colega de trabalho após recusar beijo; ele foi preso

Uma cuidadora de idosos foi assassinada por um colega de trabalho após recusar um beijo em Goiânia (GO). O crime foi cometido dentro da casa onde Cintia trabalhava. Marcelo, preso em flagrante, trabalhou como folguista no dia em que tudo aconteceu. Ambos cuidavam de um casal que tem Alzheimer. Em depoimento, o homem disse que se irritou com o tapa que recebeu ao tentar forçar um beijo. Ele estrangulou Cintia e abandonou o corpo numa casa vizinha, que está para alugar.