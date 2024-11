Mulher é presa suspeita de envolvimento na morte de filhas gêmeas de 6 anos

Gisele, de 45 anos, foi presa suspeita de envolvimento na morte das filhas gêmeas, de 6 anos, em Igrejinha, no Rio Grande do Sul. Manoela e Antônia morreram com um intervalo de oito dias. A motivação dos crimes ainda é um mistério. Para o Cidade Alerta, o delegado disse que não havia marcas de lesões nos corpos das meninas e que os médicos suspeitam de envenenamento. O pai das gêmeas já prestou depoimento e não é considerado suspeito. Os investigadores também descobriram que um outro irmão das gêmeas já havia sido morto por suposto envolvimento com tráfico de drogas.