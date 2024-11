Mulher é suspeita de matar o filho, dopar o marido e tentar contra a própria vida no interior de SP

Marciléia é suspeita de matar o filho Rafael, de 19 anos, dopar o marido e tentar tirar a própria vida em Capivari, no interior de São Paulo. A mulher, de 45 anos, teria deixado um bilhete dizendo que acabaria com a vida de todos, inclusive do marido. No entanto, o homem afirma não acreditar que o bilhete tenha sido escrito por ela, já que ele não reconheceu a letra como sendo da esposa. Agora, a polícia investiga se Marciléia é a responsável pela morte do filho ou se outra pessoa estaria envolvida na história, tentando incriminá-la.