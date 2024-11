Mulher mata grávida e bebê após simular parto para roubar a criança; ela foi presa

Os corpos de Paula Janaína, de 25 anos, e do bebê foram sepultados na manhã desta quinta-feira (17), numa cerimônia restrita em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Jose, suspeita de matar os dois e simular ter dado à luz para ficar com o bebê, permanece presa. O crime teria sido premeditado para, inclusive, o menino "nascer" no mesmo dia do aniversário da criminosa. O marido de Jose, segundo a polícia, também foi enganado.