Régis Pitbull é liberado após audiência de custódia e terá que cumprir medidas cautelares

O ex-jogador do Corinthians Régis Pitbull foi liberado pela Justiça após uma audiência de custódia. Ele é acusado de ter agredido um idoso de 70 anos no prédio onde mora. Régis terá que cumprir medidas cautelares, incluindo a proibição de se aproximar da vítima. O ex-jogador conversou com o Cidade Alerta. Acompanhe!



