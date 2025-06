Representante comercial é visto em bar com colega de trabalho momentos antes de desaparecer

Robinson Lino Gonçalves, de 33 anos, foi visto em um bar junto com um colega de trabalho momentos antes de sumir. Câmeras de segurança registraram Robinson pagando a conta e depois saindo do hotel onde a mulher estava hospedada. Em um áudio enviado à namorada, ele afirmou estar em casa, mas logo depois diz que está indo para casa, o que gerou desconfiança da família. Robinson participou de uma reunião de trabalho em Ribeirão Preto (SP) e nunca mais voltou para Matão, cidade onde mora.



