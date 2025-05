Responsável pelo tráfico de drogas da capital paulista é preso após 8 anos foragido

Marcelo Lucio Paulino, conhecido como “Maguegue”, foi preso na zona leste da capital paulista. Ele é um dos homens mais procurados do Brasil e conseguiu ficar foragido por 8 anos. Apontado como o principal coordenador estadual do tráfico de drogas do PCC, toda a negociação de droga em São Paulo passava pela mão dele. Ele usava documentos falsos e vivia tranquilamente em um prédio residencial, se passando por um trabalhador comum.



