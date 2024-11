Reviravolta: viúva que apareceu chorando na delegacia após assassinato do marido é mandante do crime

Vanessa, a viúva que apareceu em uma reportagem do Cidade Alerta chorando na delegacia após o assassinato do marido é, na verdade, a mandante do crime. A mulher, que tinha um caso extraconjugal com o primo da vítima, teria pagado R$ 30 mil a um casal para matar o motorista de aplicativo Emerson Lima da Silva, de 39 anos. A verdade veio à tona três anos depois, quando o amante, contou à tia que descobriu o envolvimento de Vanessa no crime. Ele revelou detalhes do plano e disse que, ao decidir expor a verdade, Vanessa o ameaçou de morte.