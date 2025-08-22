‘Richthofen do Amazonas’: menina de 12 anos é suspeita de planejar execução da mãe com o namorado

Uma adolescente de 12 anos foi apreendida em Manaus (AM), suspeita de planejar o assassinato da própria mãe, Francisca Alves Praia, de 48 anos, encontrada morta a facadas dentro de casa. De acordo com a Polícia Civil, a menina acreditava que a vítima escondia R$ 17 mil na residência e teria convencido o namorado, Renato do Vale Costa, de 25 anos, a cometer o crime. Ele foi apontado como autor das facadas. Após o homicídio, a jovem teria permanecido no local. Ela relatou a vizinhos e familiares uma versão de roubo para despistar a investigação, mas acabou apreendida após contradições no depoimento.



