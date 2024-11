SP: novas imagens mostram momento dos tiros que terminaram com mulher morta e sobrinhos dela feridos

Testemunhas gravaram parte da confusão e o momento dos tiros que terminaram com uma mulher assassinada e três sobrinhos dela feridos em Várzea Paulista (SP). Silvana, de 31 anos, foi baleada e morta ao tentar impedir a briga. O Cidade Alerta conversou com um dos sobrinhos dela. Segundo Daniel, a confusão começou após ele se confundir e chamar um rapaz de "nóia", pensando se tratar de um dos primos dele. Nos vídeos, é possível ver apenas um homem, sem camisa, com uma arma na mão, que seria Hamilton. Além dele, outros dois parentes de Hamilton teriam participado do crime: o irmão dele, Bruno, e o padrasto, Geraldo. O caso ainda é investigado pela polícia e, por enquanto, não existe pedido de prisão.