Testemunha de execução do PCC desaparece misteriosamente em São Paulo

Vanessa, conhecida como Xuxu, tem 41 anos e está sumida há 35 dias. Em 2022, ela dividia a casa com um amigo no litoral de São Paulo. Quando chegou em casa do trabalho, foi surpreendida por cinco homens armados. Xuxu levou uma coronhada na cabeça e viu o amigo ser assassinado com mais de dez tiros. Apesar do trauma, ela reconheceu um dos bandidos, que acabou preso. Com medo, Xuxu mudou-se para Embu das Artes, na Grande São Paulo. Foram dois anos de tranquilidade, até que ela desapareceu após uma visita à irmã, que estava hospitalizada na capital. A família teme que o PCC tenha encontrado Xuxu, e feito uma queima de arquivo.