'Turco da zona leste': doleiro suspeito de mandar matar ex e atual faz revelações

O doleiro Anthony, também conhecido como “turco da zona leste", e Suellem namoravam, mas terminaram. A moça seguiu a vida e começou a namorar com Juliano. Turco ficou sabendo do novo relacionamento da ex e resolveu confrontá-la. Ele aproveitou a situação para cobrar uma dívida de quase R$ 3 milhões da ex. Turco alega que Suellem desviou esse dinheiro enquanto eles ainda namoravam. Só que o rumo da história muda quando o atual namorado de Suellem sofre uma emboscada. Juliano estava a caminho de um haras em Atibaia, no interior de São Paulo para fechar um negócio. É nesse momento que carro que ele estava com os filhos sofre uma emboscada. Foram cinco tiros. Veja as imagens e ouça agora os disparos.



