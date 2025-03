‘Vovó mais temida do Brasil’: idosa finge estar perdida para sequestrar vítimas

Marlene de Paiva Teixeira, de 81 anos, conhecida como a 'vovó mais temida do Brasil', foi presa após fingir estar perdida nas ruas para atrair vítimas no Rio de Janeiro. Ela abordava pessoas pedindo ajuda, enquanto seu filho e um comparsa as sequestravam à força. Com extensa ficha criminal, a idosa não só praticava crimes há anos como também arrastou o filho, Rolivaldo Bruno de Paiva Macedo, de 40 anos, para o mundo do crime, segundo a polícia.



