Zap do Povo: Mulher é resgatada de dentro de veículo preso na água durante enxurrada

Nesta terça-feira (5), chove forte na Grande São Paulo e o temporal deixa alagamentos e até pessoas desaparecidas. Espectadores do Cidade Alerta enviaram vídeos dos estragos que a água acumulada causou no estado. Imagens mostram carros boiando e pessoas sendo resgatadas de dentro dos veículos na enxurrada. Segundo informações, crianças estariam ilhadas dentro de uma creche no ABC paulista.