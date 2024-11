Zap do Povo: Árvore cai em cima de poste por conta de temporais e gera curto elétrico em SP

Espectadores do Cidade Alerta enviaram vídeos mostrando os danos dos temporais que atingem grande parte do Brasil nesta sexta-feira (25). No estado de São Paulo, a chuva em Ourinhos registrou ventos com mais de 126 km/h que destruiu uma cobertura. Uma unidade de saúde em Bauru ficou alagada com a quantidade excessiva de água. Na capital paulista, uma academia ficou com o chão encharcado por conta de infiltrações e um eucalipto foi derrubado por cima de um poste pela força dos ventos, gerando um curto elétrico.