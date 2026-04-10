Em Coração de Mãe, Reha busca uma maneira de se vingar de Atilla e arma um plano arriscado Também no capítulo desta sexta (10), Karsu reencontra o vizinho e os dois se entregam de vez ao sentimento

Hasan aceita falar com Reha Divulgação/RECORD

Nesta sexta-feira (10) em Coração de Mãe, Reha (Necip Memili) só pensa em se vingar de Atilla (Metin Akdülger) e parte para um jogo arriscado ao tentar se aproximar de Hasan, chefe da máfia e pai de seu rival.

O ex-marido de Karsu (Özge Özpirinçci) consegue um encontro com o todo poderoso e o alerta sobre as atitudes de seu herdeiro, deixando Hasan furioso.

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Também neste capítulo, após muita insistência de Reha, Adnan (Levent Can) resolve ajudá-lo e diz que investirá em seu negócio de confecção, mas faz uma séria exigência.

Já Karsu não consegue mais disfarçar seus sentimentos pelo vizinho e faz confidências à Irmak (Meriç Aral). Mais tarde, completamente envolvida, ela reencontra Atilla e os dois se entregam de vez ao sentimento.

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E ainda! Interessada em Atilla, Lale (Seda Türkmen) vai atrás do mafioso para confrontá-lo sobre seu envolvimento por Karsu, e o rapaz não gosta nada da atitude da moça.

Ao deixar a casa de Atilla, Lale encontra a ex-cunhada e, enciumada, faz questão de provocar Karsu afirmando ser íntima do suposto escritor.

Acompanhe Coração de Mãe de segunda a sexta, às 21h, na RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os capítulos.

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