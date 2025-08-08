Cabrini fica frente a frente com homem acusado de simular a própria morte Ainda no Domingo Espetacular deste final de semana (10), os bastidores da maior apreensão de ouro da história do Brasil; confira outros destaques Domingo Espetacular|Do R7 08/08/2025 - 19h18 (Atualizado em 08/08/2025 - 19h18 ) twitter

Roberto Cabrini fica frente a frente com homem acusado de simular a própria morte Divulgação/RECORD

No Domingo Espetacular deste fim de semana (10), Roberto Cabrini fica frente a frente com homem acusado de simular a própria morte. O empresário Edilson Paulo Peter quebra o silêncio e traz detalhes reveladores de um plano quase perfeito. Ele é acusado de fingir o próprio sequestro, matar um homem que pensou estar em situação de rua, e ainda pedir para ser brutalmente torturado, tudo isso com o pretexto de fazer a polícia acreditar que estava sendo alvo de uma tentativa de homicídio.

Questionado por Cabrini que havia simulado a própria morte, Edilson admite: “Forjei”.

Apreensão histórica de ouro

Nesta semana, a Polícia Rodoviária Federal realizou a maior apreensão de ouro da história do Brasil, na região Norte do país. O Domingo Espetacular mostra os bastidores dessa operação e revela por que o motorista da picape na qual o material foi encontrado transportava mais de 100 kg em barras de ouro, o equivalente a um valor superior a R$ 60 milhões.

Jogo online faz apologia ao crime

A reportagem explica como um dos maiores jogos online do mundo, acessado por milhões de crianças, tem sido usado para apologia ao crime, ao tráfico de armas e drogas e pornografia. O Ministério Público do Trabalho também investiga a plataforma por exploração de trabalho infantil.

Um pai em busca da verdade

A investigação de um pai para descobrir a verdade após a morte da filha. Na primeira versão, ela parecia ter sido vítima de um acidente de trânsito. Mas ele garante que a filha e o namorado foram mortos após uma abordagem policial.

Um atleta de chinelos

Isaque dos Santos Pinho, ou simplesmente “Isaque Corredor”, é a mais nova sensação das redes sociais. Mesmo vivendo nas ruas, ele ficou famoso depois de conseguir completar uma corrida de 8 km alcoolizado e de chinelos. E nem tinha se inscrito no evento! A reportagem vai até a cidade onde ele vive, Garrafão do Norte, no Pará, para entrevistar o agora ilustre morador que após viralizar, tem recebido até o apoio de algumas marcas. O novo atleta diz que o episódio vai ajudá-lo a superar o vício em bebida.

Grande encontro sertanejo

Um encontro histórico entre os maiores nomes do sertanejo brasileiro. Matogrosso & Mathias reuniu, para a gravação do projeto “Pedaço de Minha Vida”, que marca os 50 anos de carreira da dupla, artistas como Zezé di Camargo & Luciano, Chitãozinho & Xororó, Leonardo, Edson & Hudson, Daniel, Jorge & Mateus, Cesar Menotti & Fabiano. O Domingo Espetacular acompanhou essa reunião super especial e revela as histórias e os bastidores dessa produção.

O Domingo Espetacular, apresentado por Roberto Cabrini e Carolina Ferraz, excepcionalmente vai ao ar mais tarde neste final de semana, às 20h30, logo após a partida entre Cruzeiro e Santos, pelo Campeonato Brasileiro.