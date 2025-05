Cirurgia complexa separa gêmeas siamesas em Goiás Equipe multidisciplinar realiza procedimento com tecnologia avançada Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/05/2025 - 01h51 (Atualizado em 12/05/2025 - 01h51 ) twitter

Gêmeas siamesas são separadas por cirurgia realizada com mais de 50 profissionais da saúde

Uma cirurgia complexa separou as gêmeas siamesas Aruna e Kirás em Goiás, envolvendo mais de 50 profissionais de saúde sob a coordenação do cirurgião Zacharias Calil. As irmãs, unidas pelo tórax, abdômen e bacia, passaram por um procedimento de mais de 15 horas no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente. A cirurgia foi um sucesso, com as gêmeas permanecendo em observação na UTI.

A preparação começou um ano antes, incluindo a implantação de extensores na pele para facilitar o procedimento. A tecnologia avançada, como modelos 3D, foi crucial para o planejamento cirúrgico. A mãe das meninas expressou confiança no sucesso da operação.

