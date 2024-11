O quadro 'Comendo Por Aí' visitou a cidade de São Roque, no interior de São Paulo, para conhecer algumas delícias da região. Você já ouviu falar de 'vulcão de alcachofra'? E que tal um cupim defumado por dois dias e, depois, gratinado com queijo? Tem ainda a sobremesa: uma pizza colorida com massa de pastel. Confira!