Comendo Por Aí: Conheça as delícias feitas em Holambra, a cidade das flores

O Comendo Por Aí deste domingo (3) mostra as delícias de Holambra (SP), a cidade das flores. No cardápio desta aventura florida tem ceviche servido no coco seco com gergelim e coco ralado levemente tostado por cima, e um prato principal que vem diretamente da Holanda, mas é adaptado ao paladar do brasileiro: filé mignon ao molho de cerveja com purê de maçã. E para fechar, uma sobremesa diferente: um vaso com flores comestíveis. Será que isso vai dar certo? Confira!