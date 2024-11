Saiba o que é sarcoma sinovial, doença que acometeu Vera Viel | O Hospital Responde

No início do mês, Vera Viel, esposa do apresentador Rodrigo Faro, revelou estar com sarcoma sinovial. A doença é um tumor maligno raro que acomete as partes moles do corpo. Pouco tempo depois, Vera foi submetida a uma cirurgia para a retirada do tumor e, em entrevista para o Roberto Cabrini, disse estar curada do câncer. Mas, afinal, a cirurgia é sempre recomendada? Como é feito o diagnóstico? Quais são as chances de cura? No quadro “O Hospital Responde” de hoje, Dácio Quadros, oncologista do Hospital Moriah, tira essas e muitas outras dúvidas sobre a doença.