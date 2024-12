Saiba porquê os médicos não aceitaram fazer a remoção do PMMA de Maíra Cardi | O Hospital Responde

O PMMA - a abreviação de polimetilmetacrilato - é uma substância utilizada em forma de gel para correção de imperfeições estéticas e reparação em pacientes com HIV que apresentam deformidades faciais devido ao uso de antirretrovirais. A Anvisa autoriza seu uso em pequenas quantidades para essas correções. O Conselho Regional de Medicina não recomenda seu uso estético. Complicações incluem embolias e migrações do produto no corpo. Retirar o PMMA pode causar lesões nervosas ou infecciosas; recomenda-se evitar intervenções desnecessárias após sua aplicação.