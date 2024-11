“Muito fácil dizer que foi manipulação”: veja íntegra da entrevista com Eike Batista

Eike Batista, empresário que já foi dono de uma das maiores fortunas do mundo, fala com exclusividade para o Domingo Espetacular. Ele viu seu império desmoronar, por duas vezes, e sua história virou até filme. Eike revela como foi passar três meses na penitenciária de Bangu, questiona a conduta do juiz federal que o condenou a 30 anos de prisão e fala sobre como vive hoje, sem perseguir o título de bilionário. Ele conta com detalhes os momentos de tensão e a sua batalha pela reinvenção ao lado da família. Veja a íntegra.