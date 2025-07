Distribuição de ajuda humanitária gera conflito em Gaza Exército israelense disparou tiros de advertência devido a ameaças Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 00h12 (Atualizado em 22/07/2025 - 00h12 ) twitter

Distribuição de ajuda humanitária em Gaza é marcada por confusão neste domingo (20)

Durante a distribuição de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, houve um incidente que levou o exército de Israel a disparar tiros de advertência devido a ameaças percebidas contra suas tropas. O confronto ocorreu nas proximidades de instalações administradas pelas Nações Unidas.

O Ministério da Saúde de Gaza, sob a administração do Hamas, relatou a morte de 73 pessoas. No entanto, as autoridades israelenses contestaram essa informação, alegando que o número é exagerado e parte de uma estratégia de propaganda de guerra.

