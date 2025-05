Domingo Espetacular exibe entrevista exclusiva com a intérprete de Nisan em Força de Mulher neste fim de semana (25) E mais: após estreia como boxeador, Duda Nagle abre o jogo sobre separação e revela que tem um novo amor Domingo Espetacular|Do R7 23/05/2025 - 19h44 (Atualizado em 23/05/2025 - 19h44 ) twitter

A atriz turca Kübra Süzgün, fala sobre atuação em Força de Mulher, seis anos após o fim das gravações da novela, em 2017 Divulgação/RECORD

Todo o elenco de Força de Mulher conquistou os brasileiros, mas os atores que interpretam os filhos da protagonista Bahar conquistaram um lugar ainda mais especial no coração dos fãs, que se comoveram com as muitas cenas difíceis que envolviam crianças.

O Domingo Espetacular deste final de semana (25) tem um encontro com a menina que impressionou a todos com seu talento, a atriz turca Kübra Süzgün, e mostra como ela está hoje, seis anos após o fim das gravações da novela, em 2017.

Prestes a completar 16 anos, a adolescente começou a carreira artística bem cedo, com apenas seis anos. E tinha apenas sete quando começou a gravar Força de Mulher como a pequena Nisan, a filha mais velha de Bahar.

Na trama, ela acompanha a mãe numa longa jornada de sofrimento e superação, marcada por algumas tragédias: a família sofre com a perda do pai, Sarp, surpreende-se com a volta inesperada do homem e, por fim, enfrenta um novo luto quando ele morre, desta vez de verdade. O trabalho rendeu a ela reconhecimento e até um prêmio, o de “Melhor Atriz Mirim” do 45º Pantene Golden Butterfly Awards, um dos mais respeitados da Turquia.

‌



Em entrevista à repórter Denise Odorissi, ela conta da surpresa ao descobrir o sucesso da novela entre os brasileiros e confessa uma paixão pelo nosso país: “Eu amo o povo brasileiro. Pode acreditar, eu realmente quero ir para lá um dia. Quero conhecer as pessoas um dia e ver tantos lugares lindos que vocês têm”. No encontro, ela ainda fala da convivência com os atores e como era conciliar a rotina de estudos com as gravações, além de revelar o desejo de voltar a atuar após três anos distante: “Gostaria muito de poder voltar para a televisão e o cinema”.

Duda Nagle: após perder luta, ele revela que tem um novo amor

Com o rosto ainda mostrando as marcas da luta em que fez sua estreia como boxeador, Duda Nagle recebeu a repórter Paloma Poeta para uma entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular. No último sábado (17), ele enfrentou o ídolo Popó e, embora tenha conseguido se levantar cinco vezes, resistiu até o último round, perdendo a luta para o campeão por decisão dos juízes.

‌



Na conversa, ele fala sobre essa nova carreira e os desafios que tem enfrentado no esporte. O ator também abre o jogo sobre a vida pessoal, a separação de Sabrina Sato e a relação com a filha que teve com a apresentadora, a pequena Zoe.

Duda ainda revela que está vivendo uma boa fase na vida amorosa, com um novo relacionamento!

‌



De encontro com Neymar à prisão

O programa mostra os bastidores da prisão da influenciadora Nayara Macedo, também conhecida como Any Awuada, que ficou famosa por afirmar ter recebido R$ 20 mil por um encontro com o Neymar Jr, e ainda engravidado do jogador.

Nesta semana, ela foi detida, após investigações da polícia apontarem que ela é uma das suspeitas de integrar um esquema de falsificação e venda de cosméticos e perfumes adulterados, com vendas por meio das redes sociais.

50 POR 1

Álvaro Garnero chega a um novo destino. Desta vez, ele se aventura pelo Canadá. Numa das maiores cidades do país, ele se joga do topo de uma torre de mais de 350 metros... Uma altura de tirar o fôlego que você não pode perder!

O Domingo Espetacular, apresentado por Roberto Cabrini e Carolina Ferraz, vai ao ar às 19h30.