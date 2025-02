Domingo Espetacular traz entrevista exclusiva com a atriz que interpreta Bahar em Força de Mulher A protagonista da trama turca fala da surpresa com o sucesso entre os brasileiros e ainda promete vir ao Brasil; veja outros destaques do programa Domingo Espetacular|Do R7 07/02/2025 - 18h33 (Atualizado em 07/02/2025 - 18h33 ) twitter

Özge Özpirinçci, que interpreta a protagonista Bahar, recebeu a equipe do Domingo Espetacular em Istambul Divulgação/RECORD

No Domingo Espetacular deste fim de semana (9), a atriz Özge Özpirinçci, intérprete da protagonista Bahar, da novela Força de Mulher, recebeu a equipe do programa em Istambul, uma das principais cidades da Turquia, para falar da surpresa ao descobrir, pelas redes sociais, que estava famosa no Brasil e a novela se transformou em um fenômeno de audiência na RECORD.

Na conversa com a repórter Denise Odorissi, a atriz explica por que a história da heroína cativa o público em diversos países e revela como tem reagido ao do carinho dos brasileiros, que invadiram suas redes sociais com mensagens, muitas delas em português. “Eu traduzo para ver o que eles estão falando ou se têm alguma pergunta. Porque eu gosto de responder aos fãs. É divertido”, revela.

Feliz com o reconhecimento, Özge afirma que deve vir ao país conferir de perto o sucesso que faz por aqui: “É muito legal ter amor que atravessou o oceano. Eu quero ir para aí e sentir esse amor”.

Neste bate-papo, ela ainda conta um pouco da sua vida pessoal e da trajetória profissional, desde que decidiu ser atriz e a jornada até realizar esse sonho e se tornar uma das atrizes mais requisitadas da Turquia.

Investigação exclusiva

Roberto Cabrini localiza, em Paris, um ex-policial brasileiro acusado de enganar colegas de farda. Segundo a investigação exclusiva, o homem os atraía com promessas de altos ganhos com operações no mercado financeiro, em um esquema de pirâmide. As movimentações, no entanto, teriam resultado num prejuízo de R$ 20 milhões. Em uma entrevista exclusiva ao jornalista, ele dá a sua versão desta história. O que ele tem a revelar?

Enchentes no Jardim Pantanal: problema recorrente

Nesta semana, mais uma vez o Jardim Pantanal, bairro da capital paulista, sofreu com enchentes. Um dos agravantes é que, nesse local, as águas demoram a baixar, piorando ainda mais a vida dos moradores. O Domingo Espetacular vai contar por que essas imagens dramáticas se repetem há décadas. A repórter Taynara Figueiredo entrevista especialistas para entender o que pode ser feito para resolver um problema que afeta milhares de pessoas, ano após ano. A reportagem também resgata imagens de enchentes históricas da mesma região, quinze anos atrás.

Golpe do Amor faz vítima perder meio milhão de reais

O golpe é antigo, mas ainda faz muitas vítimas. Um homem se apresenta como o namorado perfeito, bonito, bem-sucedido e carinhoso. Mas logo ele começa a pedir dinheiro e a história de amor se transforma em um pesadelo financeiro. O repórter Diogo Menezes conta a história de uma das vítimas, uma mulher que afirma ter tido um prejuízo de cerca de R$ 500 mil.

O Domingo Espetacular, apresentado por Carolina Ferraz e Roberto Cabrini, vai ao ar às 20h30, na tela da RECORD.